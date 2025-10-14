Haberler

Türkiye, Balkan Triatlon Birliği'nin Kurucu Üyesi Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Romanya'nın Bükreş şehrinde kurulan Balkan Triatlon Birliği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, birlikle bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen ilk uluslararası kongreyle kuruluşu ilan edilen Balkan Triatlon Birliğinin (BTA) kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre, bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen birliğin yönetim kuruluna Türkiye'den Hüseyin Onur Aydemir seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Balkanlarda bir iş birliği vizyonunu ilk kez 2019 yılında ortaya koyduk. Bugün hayalimizin somut bir yapıya dönüştüğünü mutlulukla görüyoruz. Üye ülkeler triatlonun bölgedeki gelişimi için aynı hedefe yürüyen, birbirini destekleyen yapılar olarak dikkat çekiyor. Türkiye, bölgedeki güçlü ve deneyimli federasyonlardan biri olarak bu sürecin her aşamasına liderlik yaptı." ifadelerini kullandı.

Aydemir ise yönetime seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu göreve seçilmek büyük bir onur kaynağı ve aynı zamanda bir sorumluluk. Ülkemizde triatlonun gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığım Balkan Triatlon Birliğinin gerçekleşmesinden ve bu sürecin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Federasyonumuza, Başkanımıza ve emeği geçen tüm Balkan ülkesi federasyonlarına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

BTA, bölge ülkeleriyle ortak kamplar, antrenör ve hakem eğitimleri, genç sporcular için gelişim odaklı yarışmalar ve eğitim programları düzenlemeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü

Eski sevgili dehşeti: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.