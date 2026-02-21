Haberler

Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Belgrad'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı, elde edilen başarıların Türk atletizminin doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirtti.

TÜRKİYE, Belgrad'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 38 sporcuyla mücadele etti. Organizasyonda 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanan Türkiye, Bulgaristan ve Hırvatistan'ı geride bırakarak takım sıralamasında ilk sırada yer aldı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Belgrad'da elde edilen takım şampiyonluğunun Türk atletizminin doğru yolda olduğunun göstergesi olduğunu belirterek, "Belgrad'da 14 madalya kazanarak takım halinde elde ettiğimiz Balkan Şampiyonluğu, Türk atletizminin doğru yolda olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışta madalya alan milli sporcular ise şu şekilde belirlendi:

ALTIN MADALYA

4x400m Erkek Bayrak Takımı (İlyas Çanakçı, İhsan Selçuk, Eren Keser, Kubilay Ençü) – 3: 11,27

Eda Nur Tulum – 400m – 54,17

Sümeyye Erol – 3000m – 9: 30,10

Emel Dereli – Gülle Atma – 17,07m

GÜMÜŞ MADALYA

Ömer Faruk Bozdağ – 800m – 1: 49,48

Necati Er – Üç Adım Atlama – 16,53m

Mikdat Sevler – 60m Engel – 7,79

Yasemin Zehra Börekçi – Uzun Atlama – 6,48m

BRONZ MADALYA

4x400m Kadın Bayrak Takımı (Elif Polat, Zeynep Özkara, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum) – 3: 42,32

Ertan Özkan – 60m – 6,61

Kıyasettin Kara – 3000m – 8: 20,86

Elif Polat – 400m – 54,60

Derya Kunur – 1500m – 4: 25,88

Demet Parlak – Sırıkla Atlama – 4,05m

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Rafa Silva ilk golünü attı, Benfica rakibini üçledi

Rafa Silva'nın haftalar süren hasreti sona erdi