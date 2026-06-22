Haberler

Milli atletler, takım halinde Balkan Şampiyonu oldu

Milli atletler, takım halinde Balkan Şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanarak takım halinde Balkan Şampiyonu oldu. Milli atletler ayrıca 3 şampiyona rekoru kırdı.

YUNANİSTAN'ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu.

Atletizm Milli Takımı, Yunanistan'ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'na 51 sporcuyla katıldı. 79'uncusu düzenlenen şampiyonada tarihinin en iyi 2'nci derecesini elden eden milli atletler burada 3 kez de şampiyona rekoru kırdı. Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu.

Madalya kazanan sporcular ise şu şekilde açıklandı:

Kadınlar

1-Esra Türkmen: Cirit Atma, 61.10m (PB)

1-Edibe Yağız, 3000m, 9: 36.27

1-Edibe Yağız, 5000m, 16: 17.50

1-Özlem Becerek: Disk Atma, 59.10m

1-Emel Dereli: Gülle Atma, 17.33m

2- 4x100m Kadın Bayrak (Büşra Akay/Simay Özçiftçi/Bahar Öztürk/Beyzanur Seylan) 44.74

2-Simay Özçiftçi: 100m, 11.44 (w+0.6)

2-Elif Polat: 200m, 23.27

2-Sümeyye Erol: 3000m Engel, 9: 46.21

3-Sıla Koloğlu: 200m, 23.31

3-Tuğba Toptaş: 1500m, 4: 20.71

Erkekler:

1-İsmail Nezir: 400m Engel, 48.33 (Şampiyona Rekoru)

1-Salih Teksöz: 1500m, 3: 38.75 (Şampiyona Rekoru)

1- 4x400m Erkek (İlyas Çanakçı/Kubilay Ençü/İhsan Selçuk/İsmail Nezir) 3: 03.04 (Şampiyona Rekoru)

1- 4x100m Erkek Bayrak (Ertan Özkan/Kayhan Özer/Batuhan Altıntaş/Deniz Kaan Kartal) 39.05

1-Kubilay Ençü: 400m, 45.42

1-Mert Selek: 5000m, 14: 08.09

1-Can Özüpek: Üç Adım Atlama, 16.46 (w+0.2)

1-Erdem Tilki: Sırıkla Atlama, 5.45m (PB)

2-Kubilay Ençü: 200m, 20.79 (PB)

2-Ömer Faruk Bozdağ: 800m, 1: 47.11

2-Mert Selek: 3000m, 7: 53.10 (PB)

2-Abdullah Tuğluk: 3000m Engel, 8: 40.17

2-Yasir Kuduban: Yüksek Atlama, 2.12m

2-Ömer Şahin, Disk Atma, 60.75m

3-Ertan Özkan: 100m, 10.47 (w+1.3)

3-Cuma Özcan: 3000m Engel, 8: 41.25

3-Hüseyin Özdemir: Cirit Atma, 71.54m (PB)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler

ABD'de yaşayan Türk kadın Milli Takım'dan gördüğü muameleye isyan etti
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Baba katilinden pes dedirten savunma: Beni öldüreceğini düşündüm

Baba katilinden pes dedirten savunma
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldğı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e şok sözler: Cesaret edip...