Türkiye-Azerbaycan Dostluğu Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Gösterildi

MEHMET SERKAN ERUYSAL - Romanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda birbirlerinin üzerindeki formada bulunan ülke bayraklarını öperek Türkiye- Azerbaycan dostluğunu tribünlere gösteren milli sporcular, gurur duyduklarını söyledi.

Organizasyonda 50 kiloda milli sporcu Ahmet Yasir Yılmaz ile Azerbaycan'dan Sübhan Babayev, 60 kiloda ise ay-yıldızlı sporcu Baran Dinç ile Azerbaycanlı boksör Mirhasan İbrahim, birbirlerine yaptıkları jestle ilgili AA muhabirine konuşup, duygu dolu anları anlattı.

Milli sporculardan Ahmet Yasir Yılmaz, "İki ülkeden bahsederken hep 'İki devlet bir millet.' diyoruz. Biz de bayraklarımızı öptük. Bu durum bizi çok gururlandırdı." dedi.

Ay-yıldızlı sporcu Baran Dinç ise "Azerbaycanlı kardeşimle maç yaptım. Galip gelen ben oldum. Bu benim için gurur vericiydi. Büyüklerimizin dediği gibi, 'İki devlet, tek millet'. Bu maç benim için çok zevkli geçti. Azerbaycanlı kardeşimle bu maçı yapmak bizim için gururdu. Tüm tribüne kardeş olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

Azerbaycanlı boksörlerden Sübhan Babayev, yaptığı maç sonrası kazandığının ilan edilmesinin ardından rakibinin formasındaki Türk bayrağını öptüğünü kaydederek. "Türk boksör de Azerbaycan bayrağını öptü. Çok duygulu anlar yaşandı." derken, Mirhasan İbrahim ise "Türk kardeşimle maç oynadık. Yaptığı jest için çok teşekkür ediyorum. İki devlet bir millet." ifadelerini kullandı.

Himoğlu: "Kardeş ülke olmaktan da gurur duyuyoruz"

Yıldız Milli Boks Takımı Başantrenörü Cahit Himoğlu, konuyla ilgili olarak, Türk cumhuriyetlerinin her zaman kardeş olduğunun altını çizerek, "Merhum Haydar Aliyev'in dediği gibi; iki devlet, bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi; barışta, savaşta, iyi günde, kötü günde, dost ve kardeş ülkeyiz. Kardeş ülke olmaktan da gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım antrenörü Naci Oral ise Yıldızlar Avrupa Şampiyonası için bulundukları Romanya'da yaklaşık 35 ülkeden sporcularının bulunduğunu, Azerbaycan-Türkiye dostluğunun ise eşi görülmediğini belirterek, insanların bu durumu görünce şaşırdıklarını, yaşananların gurur verici olduğunu dile getirdi.

Yaşananlar

Organizasyonda rakibi Ahmet Yasir Yılmaz'a karşı çıktığı 50 kilo müsabakasını kazanan Azerbaycanlı Sübhan Babayev, milli sporcuya sarılarak giydiği formadaki Türk bayrağını öptü. Ahmet Yasir de rakibinin üzerindeki Azerbaycan bayrağını öperek ona karşılık verdi.

60 kilodaki karşılaşmada ise maçı kazanan milli sporcu Baran Dinç, Azerbaycanlı boksör Mirhasan İbrahim'in giydiği formadaki Azerbaycan bayrağını öptü.

İki ülkenin sporcuları ayrıca, Azerbaycanlı boksör Kanan Aslanlı'nın Ermeni rakibi ile yaptığı maçı da birlikte izleyerek destek verdi.

Romanya'nın Ploieşti şehrinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası, 30 Temmuz'da tamamlanacak.