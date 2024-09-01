Türkiye, Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 4 kupa ve 7 madalya kazandı

Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda, genç millilerden Usta Adayı (Candidate Master-CM) Ali Poyraz Uzdemir 10 Yaş Genel Kategori'de Avrupa Şampiyonu oldu. 12 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Zeynep Duru Şahin 2'nci, Senem Gül Başsarı ise 3'üncü oldu. 16 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Kadın Usta Adayı (Woman Candidate Master-WCM) Elif Zeren Yıldız 3'üncülüğü kazandı. Şampiyonada, 8 Yaş Genel Kategorisi'nde Meriç Zeynel Aker 4'üncü, Ömer Taha Dede 5'inci ve 16 Yaş Kızlar Kategorisi'nde WCM Ceren Tırpan 5'inci oldu. Türkiye, şampiyonada toplam 4 kupa ve 7 madalya kazandı. Prag'da 21 Ağustos'ta başlayan şampiyonada, Türkiye'yi 34 sporcu temsil etti. 47 ülkeden, 191'i ünvanlı olmak üzere bin 238 sporcunun 9 tur boyunca hamle yaptığı şampiyona, heyecanlı maçlara sahne oldu.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU BAŞKANI TULAY: 'TÜRK YILDIZLARI AVRUPA'DA RÜZGAR GİBİ ESİYOR'

Şampiyonda derece elde eden genç millileri kutlayan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Satrançta Türk yıldızları Avrupa'da rüzgar gibi esiyor. Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırarak büyük bir gurur yaşatan gençlerimizi; 10 Yaş Genel Kategori'de Avrupa Şampiyonu olan CM Ali Poyraz Uzdemir'i, 12 Yaş Kızlar Kategorisi'nde 2'nci olan Zeynep Duru Şahin'i, 3'üncü olan Senem Gül Başsarı'yı, 16 Yaş Kızlar Kategorisi'nde 3'üncü olan WCM Elif Zeren Yıldız'ı, antrenörlerini, ailelerini yürekten kutluyorum. Bu turnuvada derece yapan kızlarımızın başarısı da çok etkileyici. Gelecek onlarla daha parlak olacak. Son yıllarda gençlerimizin aldığı bu başarılı sonuçlar, Türk satrancının geleceğinin emin ellerde olduğunu gösteriyor. Genç ustalarımız girdikleri her turnuvada otoritelerin ilgi odağı oluyor. Türk satrancı Avrupa'ya damga vuruyor. Türkiye satranç ülkesi oldu. 1 milyon 300 bini aşkın lisanslı sporcumuzla şu anda ülkenin en fazla lisanslı sporcusuna sahibiz. Toplam 253 ünvanlı sporcumuz var. Bu spora tutkuyla ve kararlılıkla bağlı ustalarımız her turnuvada bize yeni gurur tabloları yaratıyor. Satrancın yetenekli Türk yıldızlarının başarılarını heyecanla izliyoruz. Gençlerimizi desteklemek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Gelecekte de daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Türk satrancının başarı hikayesi büyüyerek devam edecek" ifadelerini kullandı.