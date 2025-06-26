Türkiye, Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nda 1 Altın 2 Gümüş Madalya Kazandı
Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. 40 kilo kategorisinde Sema Nur Yüksel altın madalya, Yağmur Yılmaztürk ise gümüş madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca 44 kilo kategorisinde Livanur Kayır gümüş madalya elde etti.
Türkiye, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 40 kilo kategorisinde milli sporcular Sema Nur Yüksel ve Yağmur Yılmaztürk finalde karşılaştı.
Müsabakayı kazanan Sema Nur altın madalya elde ederken, Yağmur gümüş madalyanın sahibi oldu.
Livanur Kayır da 44 kilo kategorisinde gümüş madalya aldı.
Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası, 28 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor