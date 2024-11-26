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Türkiye, Avrupa U19 Badminton Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Türkiye, Avrupa U19 Badminton Şampiyonası'na Hazırlanıyor
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26 Kasım-6 Aralık 2024 tarihlerinde İspanya'nın İbiza şehrinde düzenlenecek Avrupa U19 Gençler Badminton Şampiyonası'na Türkiye'den dört sporcu katılacak. Milli takım baş antrenörü Murad Sönmez, Erzincanlı sporcuların ulusal takımda yer almasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Türk sporcuların katılacağı Avrupa U19 Gençler Badminton Şampiyonası 26 Kasım-6 Aralık 2024 tarihlerinde İspanya'nın İbiza şehrinde start alacak.

Milli takımın yer aldığı kafilede Erzincanlı milli takım baş antrenörü Murad Sönmez ve sporcular Aleyna Korkut, Sudenaz Acun, Nisanur Çimen ve Gökay Göl, Türkiye için mücadele verecek.

Şampiyona öncesinde açıklamalarda bulunan Genç Milli Takım Başantrenörü Murad Sönmez, "Milli takımlarda her yaş gurubunda Erzincanlı sporcuların yer alması bizi mutlu ediyor. Erzincan'ımız bu branşta bir marka haline geldi. U19 Avrupa Şampiyonasında da 4 sporcumuzun olması bizi gururlandırdı. Ülkemizi en iyi şeklide temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, dualarınız bizimle olsun." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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