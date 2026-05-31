Milli ritmik cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti
Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na 9 sporcuyla katılan Türkiye, madalya kazanamadı.
Türkiye'den 9 sporcunun katıldığı Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.
Şampiyonada Türkiye'yi; Hatice Gökçe Emir, Selen Camcı, Ada Kaplan, Damla Sel, Duru Aysu, Melek Duru Özen, Ayşe Vesile Yetgin, Alisa Akhun ve Elif Pekacar temsil etti.
Milli cimnastikçiler organizasyonda madalya elde edemedi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer