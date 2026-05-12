2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan altın madalya kazandı. Türkiye, ilk iki günde toplamda 8 madalya ile başarıya imza attı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Türkiye, para tekvandoda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin para tekvandoda ilk iki günde madalya sayısı 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyaya yükseldi.

K44 erkekler 63 kiloda paralimpik şampiyon Mahmut Bozteke, çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Hakan Keskin'i yendi. Yarı finalde Gürcistan'dan Sandro Megrelishvili'yi rahat geçen Mahmut, finalde İsrail'den Adnan Milad ile karşılaştı.

İsrailli rakibini üstün oyunla 2-0 mağlup eden Mahmut, altın madalyaya ulaştı. Mahmut şampiyonluğu tatamide Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Mahmut Bozteke, bu sonuçla Avrupa şampiyonalarında 5. altın madalyasını elde etti.

Gamze Özcan'dan 6. şampiyonluk

K44 kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan, Avrupa'da 6. kez altın madalya kazandı.

Yarı finalde bir başka Türk sporcu Tuana Çelik'i yenen Gamze Özcan, finalde ise Fransa'dan Caverzan Sophie'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Meryem'den gümüş madalya

Milli sporcu Meryem Betül Çavdar, kürsünün ikinci basamağına çıktı.

K44 kadınlar 52 kiloda milli sporcu, seribaşı olarak yarı finalden başladığı şampiyonada Gürcistan'dan Mariam Niniashvili'yi yenerek finale yükseldi.

Finalde Gürcistan'dan Ana Aparidze'ye 2-0 yenilen Meryem, Avrupa ikincisi oldu.

Tuana Çelik'ten bronz

Milli para sporcu Tuana Çelik, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Tuana, K44 kadınlar 57 kiloda çeyrek finalde İrlanda'dan Keira Forsythe'yi yendi. Yarı finalde bir diğer milli sporcu Gamze Özcan'a yenilen Tuana Çelik, şampiyonayı bronz alarak kapattı.

Öte yandan K44 kadınlar 52 kiloda Lütfiye Özdağ ile erkekler 63 kiloda Haktan Keskin, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Bilgehan Taş:

çok iyi sonuç ama bir kere daha görüyoruz ki bu başarıları genellikle kadın sporcularimiz getiriyor. Gamze 6. şampiyonluğu yapıyor ama yine de erkek sporcularımız daha fazla ses getiriyor medyada. Mahmut güzel yaptı ama Gamze'nin bu başarısı çok az konuşulur açıkçası. kadın sporculara daha çok destek ve tanınırlık verilmesi lazım bence

Haber YorumlarıCanan Yılmaz:

almanya'da düzenlenen şampiyonadayız ama biz hala ülkemizde böyle imkanları sağlayamıyoruz. avrupa'nın altyapısı ve spor yatırımlarına bakın, burası ne kadar gelişmiş. bizde bu sporculara verilecek destek yok yok

Haber YorumlarıMesut Zeybek:

vay be Mahmut ve Gamze çok iyi gitmişler, 8 madalya ilk 2 günde fena değil yaa. umarım bu başarı ülkenin ekonomisine de biraz katkı sağlar, spor turizmi falan çeker

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

