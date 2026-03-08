Haberler

Avrupa Para Powerlifting Şampiyonası'nda milliler 15 madalyaya ulaştı

Güncelleme:
Gürcistan'ın Tiflis şehrinde düzenlenen Avrupa Para Powerlifting Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Kadınlar 61 kiloda mücadele eden Besra Duman altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olurken, Faruk Öztürk de erkekler 107 kilo kategorisinde gümüş madalya aldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Para Powerlifting Şampiyonası'nda milli takımın madalya sayısı 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 oldu.

Kadınlar 61 kiloda mücadele eden milli sporcu Besra Duman, 117 kiloluk başarılı kaldırışıyla altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Duman organizasyonun toplam sıralamasında ise bronz madalya elde ederek şampiyonayı iki madalya ile tamamladı.

Faruk Öztürk Avrupa ikincisi oldu

Erkekler 107 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu Faruk Öztürk ise, 215 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Öztürk, toplam sıralamada da gümüş madalya elde ederek organizasyonu 2 gümüş madalya ile tamamladı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, antrenörleri ve sporcuların kulüplerini tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
