Haberler

Milli yüzücüler, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nı 3 madalyayla tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 7 erkek sporcunun katılımıyla 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Emre Sakçı, 50 ve 100 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanırken, Berke Saka 200 metre karışıkta bronz madalya aldı.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 7 erkek sporcu mücadele etti.

25 metre uzunluğundaki havuzda yapılan yarışlarda Emre Sakçı, hem 50 hem de 100 metre kurbağalamada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Berke Saka ise 200 metre karışıkta bronz madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, İtalya'nın 9 altın, 5 gümüş, 6 bronzla zirvede bitirdiği madalya sıralamasında 15'inci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kümede kalmaya çalışan Afyonspor'a bir kötü haber de bahis soruşturmasından

Kümede kalmaları artık çok zor! 14 oyuncusu bahis soruşturmasında
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Kümede kalmaya çalışan Afyonspor'a bir kötü haber de bahis soruşturmasından

Kümede kalmaları artık çok zor! 14 oyuncusu bahis soruşturmasında
Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı

Dev dalgalar turistleri yuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Asya ülkesinde büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Bu mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan ölüm hariç her derdine şifa buluyor

Burada 15 gün boyunca bunu yapan ölüm hariç her derdine şifa buluyor
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
Sebastien Pocognoli: Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var

Galatasaray için bakın ne dedi
title