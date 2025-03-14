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Türkiye, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Zirvede

Türkiye, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Zirvede
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Türkiye Milli Atıcılık Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak ülke sıralamasında birinci oldu. Sporcular, Ankara'da duygusal bir karşılama ile karşılandı.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı ülke sıralamasında zirvede tamamlayan Türkiye Milli Atıcılık Takımı Ankara'ya geldi.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak genel klasmanda zirvede yer alan milli atıcılar, İstanbul aktarmalı olarak Ankara'ya geldi. Sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, İsmail Keleş, Mustafa İnan, Mert Nalbant, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Murat Örgün; Esenboğa Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

"Tarihte ilkleri yaşadık"

Organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkan Şevval İlayda Tarhan, "Başarı bekliyorduk ama bu kadarı bizim için de sürpriz oldu. Tarihte ilkleri yaşadık. İlk defa bir kadın sporcu Avrupa'da 5 madalya kazandı, şampiyon oldu. Karışık takımlarda da ilk kez şampiyon olundu. Bizim için ilkleri yaşadığımız bir turnuva oldu. Çok keyifliydi" dedi.

"Olimpiyatlardaki başarının tesadüf olmadığını gösterdik"

Şampiyonada 2 altın ve 1 gümüş madalya elde eden Yusuf Dikeç ise, "Yarışma güzel geçti. Takım olarak Olimpiyat Oyunları'ndaki başarının tesadüf olmadığını gösterdik. Çok çalıştık ve sırtımızdaki yükün baskısı hep üzerimizdeydi. Hedefimiz 2028 Los Angeles olduğu için hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizi yeniden gururlandırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Tarihte ilk defa Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu"

Federasyon Başkanı Kocakaya Türkiye'nin başarısı hakkında "Tarihte ilk defa Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu. Gurur verici bir tablo ve Türk atıcılığı için yeni bir çağın başlangıcı. Emeği geçen kulüplerimizi, antrenörlerimizi ve en önemlisi sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyon olarak hep daha iyisi için uğraşacağız. Türkiye'de gurur duyulan bir branş olmaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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