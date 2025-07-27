Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 7 Madalya Kazandı

Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 7 Madalya Kazandı
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Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli tekvandocular, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 7 madalya ile en başarılı ülke oldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden milli tekvandocular, 3'ü altın toplam 7 madalyayla zirvede yer aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, 10 sporcuyla yer aldığı tekvando branşında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla oyunların en başarılı ülkesi oldu.

Madalya kazanan milli tekvandocular şöyle:

Altın: Altuğ Gesge (48 kilo), Nusret Efe Çakır (63 kilo), Buğra Coşgungönül (73 kilo)

Gümüş : Zeynep Duru Kokoç (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo)

Bronz: Damla Nur Yılmaz (44 kilo), Elif Naz Köseoğlu (+63 kilo)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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