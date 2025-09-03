Haberler

Türkiye, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'na 17 Sporcu ile Katılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 4-6 Eylül tarihlerinde Slovakya'nın Bratislava şehrinde düzenlenecek Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'na 17 sporcu ile katılacak. Turnuvada toplam 42 ülkeden 372 sporcu mücadele edecek.

Türkiye'den 17 sporcunun katılacağı Avrupa Gençler Judo Şampiyonası, 4-6 Eylül tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bratislava'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda 42 ülkeden 372 sporcu tatamiye çıkacak.

Turnuvada Türkiye'yi 9 kadın, 8 erkek judocu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kadınlar: Zilan Ertem (48 kilo), Begümnaz Doğruyol (48 kilo), Sura Nil Karasu (52 kilo), Zeynep Öztürk (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Ceylan Kocabey (78 kilo), Yağmur Yılmaz (+78 kilo), Sema Mete (+78 kilo)

Erkekler: Berkay Aydın (60 kilo), Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Hilmi Mucık (66 kilo), Yücel Göker (73 kilo), Erman Gürgen (81 kilo), Emir Selim Arı (81 kilo), İbrahim Tataroğlu (+100 kilo), Recep Ergin (+100 kilo)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Yunan basını öve öve bitiremedi: Türkiye'nin silahlanmada yaşadığı patlama baş ağrısı oluşturuyor

"Türkiye'nin yaşadığı patlama, başımızı ağrıtıyor"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Heyelanın yuttuğu köyde 1000'den fazla kişi öldü, 6 ülkeden dayanışma mesajı geldi

Heyelan koskoca bir köyü yuttu, 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.