Türkiye, Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'na 17 Sporcu ile Katılacak
Türkiye, 4-6 Eylül tarihlerinde Slovakya'nın Bratislava şehrinde düzenlenecek Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'na 17 sporcu ile katılacak. Turnuvada toplam 42 ülkeden 372 sporcu mücadele edecek.
Türkiye'den 17 sporcunun katılacağı Avrupa Gençler Judo Şampiyonası, 4-6 Eylül tarihlerinde Slovakya'da düzenlenecek.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bratislava'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda 42 ülkeden 372 sporcu tatamiye çıkacak.
Turnuvada Türkiye'yi 9 kadın, 8 erkek judocu temsil edecek.
Milli takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kadınlar: Zilan Ertem (48 kilo), Begümnaz Doğruyol (48 kilo), Sura Nil Karasu (52 kilo), Zeynep Öztürk (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Ceylan Kocabey (78 kilo), Yağmur Yılmaz (+78 kilo), Sema Mete (+78 kilo)
Erkekler: Berkay Aydın (60 kilo), Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Hilmi Mucık (66 kilo), Yücel Göker (73 kilo), Erman Gürgen (81 kilo), Emir Selim Arı (81 kilo), İbrahim Tataroğlu (+100 kilo), Recep Ergin (+100 kilo)