Türkiye, Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

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Arda Meriç ve Muhammed Emir Kurtulan'dan oluşan erkek bayrak takımı, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Arda Meriç ve Muhammed Emir Kurtulan'dan oluşan erkek bayrak takımı, Avrupa 17 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Barselona kentindeki organizasyonda erkek bayrak finali yapıldı.

Arda ile Muhammed Emir; eskrim, engel parkuru, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışmalar sonucu Avrupa 2'ncisi oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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