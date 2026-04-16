TAF Başkanı Karadağ, Azerbaycan'da European Athletics CEO Konferansı'na katıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Bakü'de düzenlenen European Athletics CEO Konferansı'na katılarak Azerbaycan'la spor işbirliğinin önemini vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Karadağ, dostluk mesajları iletti.

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen European Athletics (EA) CEO Konferansı'na katıldı.

TAF Başkanı Karadağ, burada Azeybaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov başta olmak üzere; EA Başkanı Dobromir Karamarinov, Azerbaycan Atletizm Federasyon Başkanı Cavid Gurbanov, Başkan Vekili Konul Nurulleyeva ve Genel Sekreter Muharram Sultanzadeh ile görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Karadağ burada yaptığı konuşmada, organizasyon nedeniyle kardeş ülke Azerbaycan'ın yetkililerine teşekkür etti. İki ülkenin derin bağlara sahip olduğunun altını çizen Karadağ, "Azerbaycan'da kendimizi evimizde hissettik. İki ülkenin spor alanında işbirliği de her geçen gün artıyor. Azeybaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov da çok başarılı bir isim. Gelişmeleri yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ile de çok iyi bir dostlukları var. Kendisine selamlarını iletti. İki kardeş ülke birlikte gelişmeye ve büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
