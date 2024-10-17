Türkiye Atıcılık Federasyonu'na Murat Kocakaya Başkan Seçildi

Türkiye Atıcılık Federasyonunun yeni başkanı Murat Kocakaya oldu.

Federasyonun 6. olağan ve mali genel kurulu, Ankara'daki Hilton Garden Inn Gimat'ta gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Gürsel Çolakoğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Murat Kocakaya ve Salih Yıldız yarıştı.

Kullanılan 229 oyun 153'ünü alan Murat Kocakaya, federasyon başkanlığına seçildi. Salih Yıldız 74 oyda kalırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Kocakaya başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Fatih Uysal, Abdurrahim Gezer, Hakan Genç, Melis Giraud, Esra Kılıç Alemdaroğlu, Muhammet Yasir Taflan, Tayfun Anlar, Kadri Akgün, Turgay Saat ve Gökhan Çelik yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Kocakaya: "Fark yaratma zamanı"

Murat Kocakaya, genel kurulda yaptığı konuşmada, daha önce milli takımlardan sorumlu olarak Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğünü belirtti.

Atıcılık branşında altyapıyı ve sorunları bildiğini belirten Kocakaya, "Bunları nasıl iyi hale getireceğimizi biliyorum. Tüm enerjimi, bilgi birikimimi ve tecrübemi atıcılık sporu için kullanmak istiyorum. Şimdi atıcılıkta fark yaratma zamanı." dedi.

Olimpiyatlarda dağıtılan madalya sayısına göre atıcılığın en önemli yedinci branş olduğuna işaret eden Kocakaya, hedeflerle ilgili ise şunları söyledi:

"Katılımcı, şeffaf, adil, ulaşılabilir, güler yüzlü olacağız. Kulüplere malzeme dağıtımında şeffaf olacağız. Büyükşehirlerimizde atıcılık poligonu olacak. Bu konuda önceliğimiz Antalya, İstanbul ve Ankara olmalı. Atıcılık sporunu 81 ile yaymak istiyoruz. Mevcut tesisler yenilenecek. Antrenörlerimizi eğiteceğiz, sayılarını artıracağız. Yabancı milli takımların, ülkemizde kamp yapmalarını sağlayacağız. Yurt içi yarışma sayısını artıracağız. Sponsorluk gelirlerimizi mutlaka artıracağız. Sizlerden aldığımız destekle var gücümüzle çalışacağız. Az laf çok iş yapacağız."

Seçim sonuçlarının ardından kürsüye tekrar gelerek teşekkür konuşması yapan Kocakaya, birlik ve beraberlik mesajı verdi.