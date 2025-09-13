Türkiye Ampute Futbol Takımı, Polonya'ya 4-2 Mağlup Oldu

Haberler

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Polonya'ya 4-2 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Müsabaka Trabzon'daki Yavuz Selim Stadı'nda oynandı.

AVRUPA Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakasında Türkiye Polonya'ya 4-2 mağlup oldu.

İki gündür Trabzon'da devam eden Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi ikinci müsabakasında Türkiye, Polonya'ya 4-2 mağlup oldu. Yavuz Selim Stadı'nda oynanan müsabakada Fransız hakem Cedric Nemery düdük çaldı. Karşılaşmada Polonya'nın gollerini Kamil Grygiel (2) ile Krystian Kaplon (2), Türkiye'nin gollerini ise Ömer Güleryüz kaydetti.

Günün ikinci maçı ise İngiltere ile İtalya karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını İngiltere, Jamia Oakey'in golüyle 1-0 önde tamamlarken karşılaşma bu skorla sona erdi.

Dün oynanan karşılaşmalarda Türkiye İtalya'yı 5-0 mağlup ederken, Polonya İngiltere ile 2-2 berabere kalmıştı.

Teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol Milli Takımı, yarın saat 17.00'de İngiltere ile karşılaşacak. Grubun bir diğer maçı ise yarın saat 15.00'de İtalya ve Polonya arasında oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
