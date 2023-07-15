Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Deniz Harp Okulu'nun 250. Kuruluş Yılı ve 52. Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı Başladı

Bir Yarış, İki Boğaz, İki Deniz sloganıyla düzenlenen Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Deniz Harp Okulunun 250. Kuruluş Yılı ve 52. Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı, İstanbul'da başladı. Yarışın startı Çengelköy Vapur İskelesi önünden verildi. AKPA Kimya sponsorluğunda düzenlenen yarışta katılımcılar, 390 mil uzunluğundaki parkuru hiç mola vermeden tek etaplı şekilde tamamlayacak. Toplam 37 teknenin kayıt yaptırdığı organizasyon, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis'te sona erecek. Türkiye'nin en uzun rotalı açık deniz yat yarışı özelliğini taşıyan organizasyonun ödül töreni ise 18 Temmuz Salı günü Turgutreis'te düzenlenecek.