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Los Angeles'ta Türkiye rüzgarı zafer coşkusuyla taçlandı

Los Angeles'ta Türkiye rüzgarı zafer coşkusuyla taçlandı
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası grup maçında ABD'yi mağlup etti. Los Angeles'ta düzenlenen 'Türkiye Is Here' etkinliğinde binlerce taraftar, kültürel gösteriler ve Türk lezzetleriyle zaferi kutladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçında ABD'yi mağlup ederken, Los Angeles'ta binlerce Türk taraftar ile farklı ülkelerden futbolseverler tarihi anlara birlikte tanıklık etti.

Los Angeles'ın kalbinde, Gloria Molina Grand Park'ta düzenlenen etkinlik, 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin kültürünü, gastronomisini ve müziğini dünyayla buluşturdu. 18 Haziran'dan bu yana düzenlenen konserler, sahne performansları, kültürel etkinlikler ve Türk mutfağından ikramlarla renklenen alan, Dünya Kupası'nın en dikkat çeken buluşma noktalarından biri oldu.

"Türkiye Is Here" mottosuyla hayata geçirilen etkinlik alanında baklava, lokum, simit, çay ve Türk kahvesi ikramları büyük ilgi gördü. ABD'de yaşayan Türkler özledikleri lezzetlerle buluşurken, farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Mero, Murda, Bayhan, Emrah Karaduman, Derdo Disco ve Shaq Gonzoe performansları ve Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi, yalnızca bir taraftar alanına değil, aynı zamanda uluslararası bir kültür ve eğlence merkezine dönüştü.

A Milli Futbol Takımı'nın ABD karşısında oynadığı son grup maçı da dev ekrandan binlerce kişi tarafından takip edildi. Türkiye'nin attığı gollerle alandaki coşku doruğa ulaşırken, ay-yıldızlıların Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra yeniden golle buluşması, taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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