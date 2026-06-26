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Türkiye ABD maçına yoğun ilgi

Türkiye ABD maçına yoğun ilgi
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2026 Dünya Kupası D Grubu son haftasında oynanacak Türkiye-ABD maçı öncesi Los Angeles'taki SoFi Stadyumu çevresinde taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye'nin kupaya veda ettiği, ABD'nin ise gruptan çıkmayı garantilediği karşılaşma büyük ilgi gördü.

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Türkiye-ABD maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ABD ile karşılaşacak. Grupta oynadığı Avustralya ve Paraguay maçlarında puan alamayan A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesi Dünya Kupası'na veda ederken, ev sahibi ise gruptan çıkmayı garantiledi. Los Angeles'te bulunan SoFi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi iki ülkenin taraftarları maça büyük ilgi gösterdi. Müsabakanın başlamasına saatler kala stat önünde toplanan taraftarlar, stat çevresinde uzun kuyruklar oluştururken renkli görüntüler sergiledi. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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