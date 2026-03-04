EHF EURO Cup: Türkiye: 26Çekya: 34

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF EURO Cup 3'üncü maçında Çekya'ya 26-34 mağlup oldu.

Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Kadınlar EHF EURO Cup'ta 3'üncü maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, Çekya'yı Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 11-18 geride kapatan Türkiye, müsabakadan 26-34 mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Türk milli takımında Nurceren Akgün Göktepe 6 gol ile en skorer oyuncu olurken, Gülcan Tügel ise 5 gol attı. Çekya'da da en skorer oyuncu 8 gol ile Eliska Desortova oldu. Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından iftar sebebiyle vatandaşlara çorba ve çay ikram edildi.

Montes: "Hücumda 10 top kaybı yaptık"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, "Atmosfer bizim için her zaman elimizdeyken Amasya'da da Kastamonu'da da inanılmazdı. Sonuç her zaman istediğimiz gibi olmuyor ama gerçekten atmosferin inanılmaz güzel olduğunu belirtmem gerekiyor. Her zaman bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamız gerekiyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugün hatta baktığımız zaman, yanlış hatırlamıyorsam hücumda 10 top kaybı yaptık, bu şekilde oynamamız zaten bizim için bir problemdi ama en iyi şekilde oyunumuzu geliştirip devam etmeye çalışacağız" dedi.

Nurceren Akgün: "Sonuç istediğimi gibi olmadı"

Takım Kaptanı Nurceren Akgün Göktepe ise, "Gerçekten Kastamonu halkının bizlere desteği inanılmazdı. Çok güzel desteklediler. Fakat sonuç istediğimiz gibi olmadı. Günbegün daha da gelişmeye çalışan bir takımız. Güçlü yanlarımızı biliyoruz. Bu maçta da zayıf yönlerimizi görmüş olduk. Bu maçtan sonra dersimize daha da iyi çalışıp deplasmanda galip gelerek iki puan kazanmak istiyoruz. Karşılaşmada zaman zaman fazla hatalar yaptık. Bazı kriz anlarını çok iyi yönetemedik" diye konuştu.

Çekya A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Tomas Hlavaty de, "Çok zor bir karşılaşmayı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Özellikle her ne kadar galibiyetle ayrılmış olsak da taraftar inanılmazdı. Takımımı kutluyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Aynı zamanda savunmada çok başarılıydık ve neredeyse rakibin bütün direncini kırmayı başardık. Türkiye de çok iyi oynamamıza rağmen çok iyi mücadele ettiler. Özellikle maç boyunca bütün kontrol bizim elimizdeydi, kontrolü bırakmadan maçı kazanmasını bildik" şeklinde konuştu.

Çekya Milli Takımı adına konuşan Eliska Desortova da, "Öncelikle takımımla gurur duyuyorum. Gerçekten çok başarılılardı, defansta çok sağlamdılar. Türkiye takımının da hakkını vermemiz lazım. Salonda da çok güzel bir atmosfer vardı. Ama yine de kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

