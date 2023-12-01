Türkiye A Milli Futbol Takımı Euro 2024 Kura Çekimini Bekliyor

Türkiye A Milli Futbol takımı, lider olarak bitirdiği eleme grubu karşılaşmalarının ardından Euro 2024 kura çekimini bekliyor. Kura çekimi Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak ve TRT ve UEFA.com sitesinden canlı yayımlanacak.

Türkiye A Milli Futbol takımı, tarihinde ilk kez lider olarak bitirdiği eleme grubu karşılaşmalarının ardından yarın Almanya’nın Hamburg kentinde yapılacak kura çekimini bekliyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 arasında düzenlenecek Euro 2024'ün grup kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Hamburg'da yapılacak. Kura çekimi, TRT ve UEFA.com sitesinden canlı yayımlanacak.

Birinci torbada ev sahibi Almanya ile birlikte, grup eleme maçlarında en iyi performansı sergileyen Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika ve İspanya bulunuyor.

Almanya, ev sahibi olduğu için kuraya girmeyecek ve otomatik olarak A grubunun birinci takımı olacak.

Türkiye ise grup lideri unvanı sayesinde, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya ile birlikte ikinci torbada.

Üçüncü torbadaki takımlar da Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda ve İskoçya

Dördüncü torba da İtalya, Sırbistan, İsviçre ve play-off'tan gelecek 3 takım var.

Kurayla, toplam 24 ülkenin katılacağı Euro 2024 finallerinin gruplar aşamasında dörder takımlı altı grup oluşturulacak. Gruplar dört torbadan gelen birer takımdan oluşacak.

Şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak. Açılış maçının Münih Stadyumu'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumunda gerçekleşecek

EURO 2024’ün formatı, bir önceki turnuvayla aynı olacak. Yani altı grubu ilk iki sırada bitirecek 12 takım son 16’ya kalacak. Son 16’ya kalacak diğer dört takım ise en iyi grup üçüncülerinden seçilecek. Daha sonra da çeyrek final, yarı final ve final maçları yapılacak.

Bu arada, A Milli Takım FIFA’nın Kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak Türkiye, 1505,28 puanla bir basamak yükseldi ve 37. sırada yer aldı.