Türkiye A Erkek Milli Takımı, Sırbistan'ı 82-78 Mağlup Etti

Güncelleme:
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Türkiye A Erkek Milli Takımı, deplasmanda Sırbistan'ı 82-78 yenerek gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a konuk oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan maç saat 21.00'de başladı.

Birinci periyodu 22-13, ikinci periyodu 46-31, üçüncü periyodu 57-54 galip kapatan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı dördüncü ve son periyotta Sırbistan'ı 82-78 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

