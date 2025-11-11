Haberler

Türkiye, 25'inci Deaflympics Oyunları'na Katılacak

Türkiye, 25'inci Deaflympics Oyunları'na Katılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek 25'inci Deaflympics Oyunları'na, 18 branşta 186 sporcu ile katılacak. Federasyon başkanı Dursun Gözel, sporcuların azimle madalya mücadele edeceğini belirtti.

TÜRKİYE, işitme engelli sporcuların en büyük uluslararası organizasyonu olan 25'inci Deaflympics Oyunları'na, 18 branşta toplam 186 sporcuyla tarihinin en geniş ve en güçlü kafilesiyle katılacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15–26 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 25'inci Deaflympics Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 186 sporcuyla temsil edilecek. Ay-yıldızlı ekip; futbol, hentbol, atletizm, yüzme, güreş, karate, bisiklet, tekvando, basketbol, voleybol, judo, oryantiring, bowling, tenis, masa tenisi, golf, atıcılık ve badminton branşlarında madalya mücadelesi verecek.

BAŞKAN GÖZEL: TOKYO'DA YENİ BİR TARİH YAZMAYA GİDİYORUZ"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Deaflympics'in önemine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deaflympics sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda azmin, dayanışmanın ve engelleri aşmanın simgesidir. Sporcularımız bu bilinçle sahaya çıkacak ve ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Devlet olarak, bakanlık olarak ve federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonrası artık hasat zamanı; emeklerin karşılığını alma zamanı. Sizlere güveniyoruz. Tokyo'da Allah'ın izniyle en iyisini yapacaksınız. Aynı birlik ruhuyla, aynı inançla olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Japonya'da en iyi performansı ortaya koyarak elde edeceğimiz madalyaları ülkemize, devletimize ve milletimize armağan edeceğiz."

Tokyo 2025 Deaflympics hazırlık sürecinin tamamlandığını ifade eden Gözel, "Artık her şey hazır, her şey tamam. Tek bir hedefimiz var. Tokyo'da yeni bir tarih yazmaya gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor

İddianamede hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 505.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.