Avrupa'dan 2026 Dünya Kupası bileti alan son 4 ülke belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off final maçlarında Türkiye, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Diğer ekipler İsveç, Çekya ve Bosna Hersek de finallere girmeye başardı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off final maçlarında 4 karşılaşma oynandı. A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Gecenin diğer final maçlarında da kıyasıya mücadeleler ve sonuçlar yaşandı. İsveç, konuk ettiği Polonya'yı 3-2 mağlup ederek final bileti aldı. Son 2 biletin sahibi ise seri penaltı atışlarında belli oldu. Normal süresi 1-1, uzatmaların 2-2 tamamlandığı karşılaşmada Çekya, Danimarka'ya penaltılarda 3-1 üstünlük sağladı. Tarihinde 4 kez Dünya Kupası kazanan ancak son 2 finallerde boy gösteremeyen İtalya, Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Müsabakada 90 dakika 1-1 berabere sonuçlanırken, penaltı atışlarında Bosna Hersek, 4-1'lik skorla kazanan taraf oldu. İtalya, 2018 ve 2022 finallerinden sonra 2026 Dünya Kupası'na da katılım sağlayamadı. - İSTANBUL

24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz

Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Facia ucuz atlatılmış! Sadettin Saran’ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Taraftarı sevinçten havalara uçuracak gelişme
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Altın değerindeki künara kameralı önlem

Tek bir tanesi dahi altın değerinde! Ağaçlardaki kameralarla korunuyor
Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı

Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı