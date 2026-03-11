Haberler

Milli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Güncelleme:
Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçiler, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye'nin madalya sayısını 5'e çıkardı.

Milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Zrenjanin kentindeki organizasyonda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Fatih Altunbaş, finalde Azerbaycanlı Ali M. Tcokaev'e mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.

Ahmet Yağan ise 86 kilo finalinde Rus sporcu Bozigit Islamgereev'e 2-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek, Moldovalı Vasile Marcu'yu 2-1 yenerek, 125 kiloda ise Hakan Büyükçıngıl da Gürcistanlı Aleksandre Abramishvili'yi 14-4 sayı tuşuyla mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonadaki madalya sayısı 5'e (2 gümüş ve 3 bronz) yükseldi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan


