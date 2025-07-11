Türkiye, 2025 Dünya Para Taekwondo Open Challenge'da 5 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye, 2025 Dünya Para Taekwondo Open Challenge'da 5 Bronz Madalya Kazandı
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Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Para Taekwondo Open Challenge'da Türkiye'yi temsil eden milli sporcular, erkekler ve kadınlar kategorilerinde toplam 5 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Para Taekwondo Open Challenge'da Türkiye'yi temsil eden milli sporcular 5 bronz madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federeasyonu (WT) tarafından düzenlenen ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, 70 kiloda Fatih Çelik ve 80 kiloda Mehmet Sami Saraç ile kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan ve 65 kiloda Seçil Er bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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