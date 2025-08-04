Türkiye, 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'yı Yendi

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Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı 95-83 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı 95-83 yendi.

Portekiz'in Matosinhos şehrinde düzenlenen turnuvada mücadele eden ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nun ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk çeyreğini 20-17 önde tamamlayan Türkiye, ikinci çeyrekte üstünlüğü rakibine verse de devre arasına 43-43 eşitlikle girildi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan milliler, üçüncü çeyreğini 73-59 önde bitirdiği maçı 95-83 kazandı.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda Ceren Akpınar'ın 22 sayı, 6 asist, Işık Su Güven'in 16 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Azra Erçelik'in 13 sayı, 5 ribaunt, Elif İstanbulluoğlu'nun ise 12 sayı ve 7 ribauntluk performansları galibiyeti getirdi.

İzlanda'da ise Jana Falsdottir'in 20 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Grubundaki ilk maçında Letonya'yı 72-63 mağlup eden Türkiye, 2'de 2 yaptı. Milliler, C Grubu'ndaki son maçında bugün TSİ 17.30'da İsveç ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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