Türkiye 20 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı'nın dünya şampiyonasındaki rakipleri belli oldu

Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na katılacak Türkiye milli takımı, grup aşamasında İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 25 yıl sonra ilk kez dünya 20 yaş altı şampiyonasında yer alacak ay-yıldızlıların rakipleri, kura çekimi sonucu belirlendi.

Milliler, D Grubu'nda İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile eşleşti.

32 takımın, 8 grupta mücadele edeceği organizasyon, 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Çin'in Jinzhong kentinde düzenlenecek.