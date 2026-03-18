Türkiye 20 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı'nın dünya şampiyonasındaki rakipleri belli oldu

Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, grup aşamasında İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 25 yıl sonra ilk kez dünya 20 yaş altı şampiyonasında yer alacak ay-yıldızlıların rakipleri, kura çekimi sonucu belirlendi.

Milliler, D Grubu'nda İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile eşleşti.

32 takımın, 8 grupta mücadele edeceği organizasyon, 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Çin'in Jinzhong kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
