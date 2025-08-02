Türkiye, 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı
Türkiye, 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya'yı 72-63 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Milli oyuncu Elif İstanbulluoğlu 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Letonya'yı 72-63 mağlup etti.
Milliler, Portekiz'in Matasinhos kentinde düzenlenen turnuvada Letonya ile karşı karşıya geldi.
İlk periyodu 26-14 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına 41-34 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte toparlanan Letonya, son bölüme 51-50 önde girdi. Dördüncü periyotta yeniden oyun ağırlığını koyan Türkiye, müsabakayı 72-63 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Milli oyuncu Elif İstanbulluoğlu, kaydettiği 30 sayıyla galibiyette başrol oynadı.
Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçını yarın İzlanda ile yapacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor