Türkiye, 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı

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Türkiye, 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya'yı 72-63 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Milli oyuncu Elif İstanbulluoğlu 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Letonya'yı 72-63 mağlup etti.

Milliler, Portekiz'in Matasinhos kentinde düzenlenen turnuvada Letonya ile karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 26-14 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına 41-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Letonya, son bölüme 51-50 önde girdi. Dördüncü periyotta yeniden oyun ağırlığını koyan Türkiye, müsabakayı 72-63 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Milli oyuncu Elif İstanbulluoğlu, kaydettiği 30 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçını yarın İzlanda ile yapacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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