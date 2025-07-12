Türkiye 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Arnavutluk'u Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Arnavutluk'u 91-43'lük skorla mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, müsabakaya Özgür Cengiz, Berk Can Akın, Salih Altuntaş, Ahmet Ata Özbek ve Cem Küçüközkan beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 45-21 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, müsabakayı 91-43 kazandı.

Türkiye'de Emir Arda Sivas 4 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma ve 1 blok, Berk Can Akın ise 20 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 7 top çalma ile oynadı. Arnavutluk'ta ise Viktorio Hida 17 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, D Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 11.30'da Macaristan ile karşılaşacak.