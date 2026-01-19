Haberler

U18 Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu

18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu'ndaki karşılaşmada Türkiye, Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Elif Z. Tandoğan, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

İSTANBUL, –18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.

Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan karşılaşmada Hollanda, etkili oyunuyla sahadan galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip mücadele boyunca zaman zaman pozisyonlar üretse de skor bulamadı.

Karşılaşmanın en iyi oyuncusu, Milli Takımımızdan Elif Z. Tandoğan seçildi.

