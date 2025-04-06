Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Tunus'da Hentbol Şampiyonasına Katılıyor
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 7-12 Nisan tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenecek Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda İspanya, Sırbistan, Romanya ve Mısır ile karşılaşacak.
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın da katılacağı Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası, yarın Tunus'ta başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 7-12 Nisan tarihlerindeki organizasyona Kurambeliye ve Hammamet kentleri ev sahipliği yapacak.
Ay-yıldızlı hentbolcular, 11 takımın mücadele edeceği şampiyonada İspanya, Sırbistan, Romanya ve Mısır ile beraber A Grubu'nda yer alacak.
Gruplarında ilk 2'ye giren takımların yarı finale yükseleceği turnuvada sıralama ve final maçları, 11-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Milli takım, 8 Nisan Salı günü Sırbistan, 9 Nisan Çarşamba günü Romanya ve Mısır, 10 Nisan Perşembe günü ise İspanya ile karşılaşacak.