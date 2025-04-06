Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Tunus'da Hentbol Şampiyonasına Katılıyor

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın da katılacağı Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası, yarın Tunus'ta başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 7-12 Nisan tarihlerindeki organizasyona Kurambeliye ve Hammamet kentleri ev sahipliği yapacak.

Ay-yıldızlı hentbolcular, 11 takımın mücadele edeceği şampiyonada İspanya, Sırbistan, Romanya ve Mısır ile beraber A Grubu'nda yer alacak.

Gruplarında ilk 2'ye giren takımların yarı finale yükseleceği turnuvada sıralama ve final maçları, 11-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Milli takım, 8 Nisan Salı günü Sırbistan, 9 Nisan Çarşamba günü Romanya ve Mısır, 10 Nisan Perşembe günü ise İspanya ile karşılaşacak.