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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Tunus'da Hentbol Şampiyonasına Katılıyor

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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 7-12 Nisan tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenecek Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda İspanya, Sırbistan, Romanya ve Mısır ile karşılaşacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın da katılacağı Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası, yarın Tunus'ta başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 7-12 Nisan tarihlerindeki organizasyona Kurambeliye ve Hammamet kentleri ev sahipliği yapacak.

Ay-yıldızlı hentbolcular, 11 takımın mücadele edeceği şampiyonada İspanya, Sırbistan, Romanya ve Mısır ile beraber A Grubu'nda yer alacak.

Gruplarında ilk 2'ye giren takımların yarı finale yükseleceği turnuvada sıralama ve final maçları, 11-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Milli takım, 8 Nisan Salı günü Sırbistan, 9 Nisan Çarşamba günü Romanya ve Mısır, 10 Nisan Perşembe günü ise İspanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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