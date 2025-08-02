Türkiye, 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan'a Mağlup Oldu
18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'inci klasman maçında ev sahibi Sırbistan'a 76-51 mağlup oldu. Türkiye, 7-8'inci sırayı belirleyecek maçta yarın Almanya ile mücadele edecek.
18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında ev sahibi Sırbistan'a 76-51 mağlup oldu.
Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçlarını kaybederek madalya şansını yitiren Türkiye ile Sırbistan, 5-8'incilik müsabakasında karşı karşıya geldi.
Belgrad Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 19-16 önde tamamlayan Sırbistan, soyunma odasına 36-26 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı açan Sırbistan, üçüncü çeyreğini 59-37 önde geçtiği karşılaşmadan 76-51 galip ayrıldı.
Türkiye, 7-8'incilik klasman maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor