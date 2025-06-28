Türkiye, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı

Türkiye, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı
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İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Slovakya'yı 14-8 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Organizasyonun ev sahipliğini Türkiye Sutopu Federasyonu üstleniyor.

İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Slovakya'yı 14-8 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada milliler, Slovakya'yı 14-8 mağlup etti.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, ikinci maçını Çekya ile oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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