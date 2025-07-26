Türkiye, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Yunanistan'ı Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi hazırlıkları kapsamında Türkiye, ilk maçında Yunanistan'ı 57-46 skorla mağlup etti. Genç milliler, başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde galibiyet elde etti.

İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı takım, dörtlü turnuvanın ilk maçında Yunanistan'ı 57-46 yendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milliler, turnuvadaki ilk müsabakada Yunanistan ile karşılaştı.

Başantrenör Nevriye Yılmaz yönetimindeki genç milliler, sahadan 57-46 galip ayrıldı.

Türkiye, turnuvadaki ikinci maçında yarın Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi C1 Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
FETÖ soruşturmasında YUMTAT'a da kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında, yumurta devine de kayyum atanmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 askerimiz şehit oldu, MSB ilk otopsi raporunu paylaştı

2 askerimiz nasıl şehit oldu? MSB ilk otopsi raporunu paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.