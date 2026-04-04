Türk Dünyası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası, Antalya'da sona erdi

Türkiye-1 takımı, Türk Dünyası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası finalinde Azerbaycan'ı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuva Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türk Telekom'un ana sponsorluğunda Serik ilçesi Kadriye Turizm Merkezi'ndeki bir otelin spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin 3 takımının yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) katıldı.

Turnuvanın son gününde finalde Azerbaycan ve Türkiye-1 takımı karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Azerbaycan'ı 3-1 yenen Türkiye-1 takımı şampiyon oldu.

Türkiye-1 takımında forma giyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takımının son golünü kaydetti.

Turnuvada Kırgızistan üçüncü, KKTC de dördüncü oldu.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
