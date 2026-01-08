Turkish Amateur Open 2026 Golf Turnuvası başlıyor

Haberler

Antalya'nın Serik ilçesinde, 9-11 Ocak tarihlerinde 12 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla Turkish Amateur Open 2026 gerçekleşecek. Turnuva, Avrupa'nın en prestijli amatör golf organizasyonlarından biri olarak Türk golfünün gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 12 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla düzenlenen Turkish Amateur Open 2026, 9-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Erkekler ve Kadınlar Amatör Açık Şampiyonası (Turkish Amateur Open 2026), Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenecek. 9- 11 Ocak tarihleri arasında uluslararası katılımla gerçekleştirilecek turnuvada 12 ülkeden 60 seçkin sporcu yer alacak. Avrupa'nın en prestijli amatör golf organizasyonları arasında yer alan şampiyonanın Türk golfünün gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
