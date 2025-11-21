Haberler

Turkish Airlines World Golf Cup Finali Antalya'da Gerçekleşti

Turkish Airlines World Golf Cup Finali Antalya'da Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkish Airlines World Golf Cup'ın finali, Antalya'da 120 amatör golfçünün katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Jose Garcia San Juan yer alırken, organizasyon dünya genelindeki 83 ülkede düzenlendi.

DÜNYANIN en geniş kapsamlı ve en büyük kurumsal amatör golf serisi haline gelen, Turkish Airlines World Golf Cup'ın Antalya'da gerçekleşen finalinde dünyanın dört bir yanından gelen 120 amatör golfçü yarıştı.

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan Türk Hava Yolları'nın kendi adıyla düzenlediği ve kısa sürede uluslararası arenanın en prestijli amatör golf organizasyonlarından biri haline gelen Turkish Airlines World Golf Cup'ın büyük finali, 17-21 Kasım tarihlerinde Antalya Gloria Golf Resort'te gerçekleştirildi. 2013 yılından bu yana 85 ülke ve 130 destinasyonda 750'den fazla turnuva gerçekleştirilirken, 60 binin üzerinde amatör golfçü katılım sağladı. Bu yıl ise dünya genelinde 83 ülkede düzenlenen 122'den fazla organizasyonda 10 binin üzerinde golfçü yarıştı. Turnuvada Birleşik Arap Emirlikler'inden yarışan Jose Garcia San Juan, iki raund toplamında 73 stableford puanı elde ederek, Gold TAWGC Kategorisi şampiyonu oldu. Cezayir'den Seifeddine Zarzour ikinci olurken, Pakistan adına yarışan Abdul Rehman Qureshi üçüncü sırada yer aldı. Silver Kategorisi'nin kazananı, iki raund toplamında 78 stableford puanına ulaşan Meksika'dan Agustin Valdes Kato oldu. İkinci sırada Ürdün adına yarışan Michael Sharaiha, üçüncü sırada ise Çin Halk Cumhuriyeti'nden Wang Fan yer aldı. Turkish Airlines World Golf Cup 2025 gross şampiyonu, Pakistan'dan Adeel Shafqat oldu. Oyuncu, golf sahasının par değerinin 7 üstünde olan 151 skoruyla şampiyonluğu elde etti.

Organizasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Satış Başkanı (1.Bölge) Ahmet Harun Baştürk, "Turkish Airlines World Golf Cup, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek, dünya genelindeki misafirlerimizle kurduğumuz güçlü bağları pekiştiren değerli bir platforma dönüştü. Bu yıl binlerce amatör golfçüyü aynı çatı altında buluşturmuş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Antalya'daki büyük final, turnuvanın yıllar içinde nasıl küresel bir marka etkinliğine dönüştüğünü bir kez daha gösterdi. Türk Hava Yolları olarak spora yaptığımız yatırımların hem uluslararası görünürlüğümüze hem de toplumsal değer üretme vizyonumuza önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu özel organizasyonda yer alan tüm yarışmacıları ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek

İmralı'ya AK Parti'nin göndereceği isim belli oldu
Mamdani Beyaz Saray'da! Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz

Trump, her fırsatta topa tuttuğu ismi Beyaz Saray'da ağırladı
İmralı kararından sonra CHP'nin ilçe binasına saldırı

İmralı kararından sonra o ilde CHP binasına saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.