Turkish Airlines Open'da lider de Leo

DP Dünya Turu takvimindeki Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nın ikinci günü sonunda İtalyan Gregorio de Leo liderliğe yükseldi. Antrenman raundu oynamadan sahaya çıkan de Leo'nun bir stroke gerisinde İsveçli Jens Dantorp, İngiliz Sam Bairstrow, İspanyol Alejandro Del Rey ve Yani Zelandalı Kazuma Kobori zirve takibini sürdürdü.

Golf dünyasının en iyilerini Antalya'da buluşturan Turkish Airlines Open'ın ikinci gününde zirve mücadelesi kızıştı. 32 ülkeden 156 oyuncunun katıldığı turnuvanın ikinci gününü 68 vuruşla (-4) bitiren İtalyan Gregorio de Leo toplamda 137 vuruşla (-7) liderliğe yükseldi. 26 yaşındaki oyuncu Regnum National Golf Kulübü'ndeki ikinci raundu 5 birdie ve 1 bogey ile tamamladı. Çarşamba akşamı Antalya'ya geldiğini ve antrenman raundu oynamadan sahaya çıkmak zorunda kaldığını belirten Gregorio de Leo, "Regnum National sahası çok zor ve stratejik bir saha. İlk gün edindiğim tecrübelerle ve caddie'min yardımıyla iyi bir skor yaptığımı düşünüyorum" dedi.

2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvada de Leo'nun bir stroke gerisinde 4 oyuncu zirve iddiasını sürdürdü. İngiliz Marcus Armitage ile birlikte 68 (-4) oynayarak günün en iyi skoruna imza atan Yeni Zelandalı Kazuma Kobori, İsveçli Jens Dantorp, İngiliz Sam Bairstrow ve İspanyol Alejandro Del Rey, ilk 36 çukur sonunda 138 vuruşla (-6) ikinciliği paylaştı. İlk günün lideri İsveçli Mikael Lindberg ise 3 bogey ve 2 birdie yaptığı ikinci raundu 73 vuruşla (+1) tamamladı ve genel sıralamada altıncılığa geriledi.

TEMSİLCİLERİMİZ ELEMEYİ GEÇEMEDİ

176 ülkede yayınlanan Turkish Airlines Open'da ülkemizi temsil eden Leon Açıkalın, Mutlu Güner, Taner Yamaç ve İbrahim Tarık Aslan (amatör) 36 çukur sonunda en başarılı 79 oyuncu arasına kalamayıp, bugün ve yarın mücadele etme şansını kaybetti. Türk oyuncular arasında en başarılı isim turnuvayı 149 vuruşla (+5) tamamlayan Leon Açıkalın oldu. Öte yandan 2018 Britanya Açık birincisi Francesco Molinari ise cut'ı geçemedi. Turnuvada bugün en başarılı 79 oyuncu sahaya çıkacak. Bugün ve yarın alınacak puanlar sonucunda şampiyon belli olacak.

3 Mayıs Pazar günü sona erecek dev turnuvaya Turkish Airlines isim sponsorluğunu yaparken T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, GoTurkiye.com ve Türkiye Golf Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen turnuvaya Regnum Hotels, DP World, Lumberjack, RMK Yachts, Noyan Golf Travel, TAV Fraport, Süral Su, Johnson Matrix, Golf International ve Anatolian Hospital sponsorluk desteği veriyor. Sporseverler www.biletix.com sitesinden günlük ya da kombine bilet alarak turnuvayı takip ederken dev organizasyon, her gün saat 12.30'dan itibaren canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan, 13.30'dan itibaren TRT Spor Yıldız'dan izlenebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı