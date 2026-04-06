Türkgücü İdman Yurdu, Çanakkale'de gençlerle yeniden sahalara döndü

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Çanakkale futbolunun öncü kulüplerinden biri olarak öne çıkan Türkgücü İdman Yurdu, köklü geçmişinden aldığı ilhamla yeniden sahalara döndü.

Modern anlamda spor kulüplerinin oluşmaya başlamasıyla Türkgücü İdman Yurdu da 1930'lu yılların başlarında ortaya çıkan ilk kulüplerden biri oldu ve kent futbolunun en önemli takımlarından biri haline geldi.

Çanakkale'de ekonomik ve organizasyonel zorluklar nedeniyle kulüpler birleşme yoluna gitti. Türkgücü İdman Yurdu, Kalespor ve Boğazspor ile birlikte 1966 yılında Çanakkalespor'un kurulmasına katılan kulüplerden biri oldu.

Tarihi mirasını yaşatmak ve Türk futboluna oyuncu kazandırmak hedefiyle küllerinden yeniden doğan kulüp, tamamı gönüllü gençlerden oluşan kadrosuyla 2. Amatör Lig'de mücadele ediyor.

Kulüp başkanı Alihan Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapı modelinin tamamen bölgedeki gençlerden oluştuğunu belirterek, çalışmalarında yurt dışı futbol ekollerinden de yararlandıklarını söyledi. Ölmez, amaçlarının Türkiye genelinde oyuncu yetiştiren bir kulüp haline gelmek olduğunu ifade etti.

Bu sezon 2. Amatör Lig'de mücadele ettiklerini aktaran Ölmez, şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı. Kulübün ekonomik anlamda zorluklar yaşadığını dile getiren Ölmez, tamamen gönüllü gençlerden oluşan bir yapı olduklarını, buna rağmen süreci ilerleteceklerine inandıklarını kaydetti.

Kulübün genel sekreteri Alper Yavuz Ajlan da kulübün kuruluşunun ardından 1966 yılına kadar aktif olduğunu, ardından kapanmak durumunda kaldığını aktardı.

Ajlan, 2025 yılında yeni kulüp kuruluşlarının tescile kapalı olması nedeniyle Çanakkale'de faaliyet gösteren bir kulübün devralındığını, isim ve logonun güncellenerek Türkgücü'nün yeniden hayata geçirildiğini ifade etti.

Kulübün genç bir yönetim kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Ajlan, ligde iddialı olduklarını ve başarı hedeflediklerini dile getirdi.

Teknik direktör Ceyhun Sığırlı ise göreve geldikten sonra transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, takımın karakterine uygun futbolcularla anlaşmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Yaklaşık üç haftadır antrenmanların sürdüğünü aktaran Sığırlı, lig başlangıcına kadar hazır olacaklarını ve takımın tarihine yakışır bir mücadele ortaya koyacaklarını söyledi.

Sığırlı, hedeflerinin ligde kalmakla sınırlı olmadığını, kulübün adını bölgesel düzeyin ötesine taşıyarak Türkiye genelinde duyurmak istediklerini dile getirdi.

Takım oyuncularından Deniz Günak da kulübe katılmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, takımın daha büyük hedefleri hak ettiğini düşündüğünü ve taraftar desteğiyle şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

Bir diğer oyuncu Yıldız Çayan İnal ise takımın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, 2. Amatör Lig seviyesinin üzerinde bir ekip olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

İnal, Atatürk'ün izinden giden gençler olarak bu kulüpte oynamaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Kulübün taraftarlarından Sema Çukur da bu tarihi spor kulübünü desteklemekten heyecan ve gurur duyduğunu belirterek, kulübün yeniden Çanakkaleli gençler tarafından hayata geçirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.