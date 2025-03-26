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Türkeli Anadolu Lisesi Bilek Güreşi Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Türkeli Anadolu Lisesi Bilek Güreşi Şampiyonasında Başarı Elde Etti
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Sinop'ta düzenlenen Liseler Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında il birinciliği kazanan Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, Karadeniz Bölge Şampiyonasında da başarılı sonuçlar elde etti. Kızlar kategorisinde Ayşenur Engin üçüncü olurken, erkekler kategorisinde Muhammet Ali Yılmaz dördüncü oldu.

Sinop'ta düzenlenen Liseler Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında kategorilerinde il birinciliği başarısı elde eden Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, katıldıkları Karadeniz Bölge Şampiyonasından derece ile döndüler.

Sinop'taki Liseler Arası Bilek Güreşi Müsabakalarında kızlar kategorisinde il birincisi olan Türkeli Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ayşenur Engin ve erkekler kategorisinde il birincisi olan Muhammet Ali Yılmaz, Zonguldak'ta düzenlenen Gençler B Bilek Güreşi Karadeniz Bölge Şampiyonasına katıldılar.

Şampiyonada kızlar kategorisinde Türkeli Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ayşenur Engin Karedeniz Bölge Üçüncüsü olurken, erkekler kategorisinde Türkeli Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammet Ali Yılmaz Karadeniz Bölge dördüncüsü olma başarısı gösterdiler. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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