Hakkarigücüspor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda karşılaşma öncesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sağanak altında oynanan müsabakada ev sahibi Hakkarigücüspor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yendi.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.