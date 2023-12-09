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Turkcell Ana Sponsorluğunda Türkiye Kros Milli Takımı Avrupa Kros Şampiyonası'na Hazır

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Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Kros Milli Takımı, Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonada altı farklı kategoride mücadele edecek olan 23 sporcu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacak.

Türkiye'de sporun en büyük destekçilerinden biri olan Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Kros Milli Takımı, Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı. 10 Aralık tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan şampiyonada, altı farklı kategoride mücadele edecek olan 23 sporcu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacak.

Avrupa Kros Şampiyonası, 10 Aralık'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Şampiyonada Büyükler Kadın-Erkek, U23 Kadın-Erkek ve U20 Kadın-Erkek olmak üzere 6 kategoride 23 milli sporcu yarışacak.

2013 yılından bu yana Avrupa Kros Şampiyonası'ndan madalyasız dönmeyen Türkiye Kros Milli Takımı, bu yıl da iddialı bir kadroyla mücadele ederek, şampiyonadan madalya ile dönmeyi hedefliyor. Büyük Erkekler kategorisinde 2021 Türkiye kros şampiyonu Ersin Tekal ve Türkiye şampiyonu Ramazan Baştuğ U23 Erkekler kategorisinde yer alacak. Ayrıca U20 kadınlarda Edibe Yağız, Dilek Koçak, Pelinsu Şahin; erkeklerde ise İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Utku Göler gibi başarılı sporcular mücadele edecek.

Türkiye Kros Milli Takımı, bugüne kadar kazandığı 22 altın, 11 gümüş ve 15 bronz madalya ile Avrupa Kros Şampiyonası'ndaki başarılı geçmişini sürdürmeye çalışacak.

Türkiye Kros Milli Takımı'nda şu sporcular yer alıyor:

"Ahmet Alkanoğlu, İsmail Taşyürek, Ali Tunç, Mervan Haykır, Ayetullah Aslanhan, Merve Karakaya, Bahar Atalay, Nursena Çeto, Caner Can Tunçtan, Ömer Amaçtan, Dilek Koçak, Pelinsu Şahin, Edibe Yağız, Ramazan Baştuğ, Ersin Tekal, Semra Karaslan, Esmanur Yılmaz, Sümeyye Erol, Ezgi Kaya, Taner Tunçtan, İnci Kalkan, Utku Göler ve Yunus Emre Akkuş." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Belçika Türkiye Milli Takım Spor Güncel Haberler

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