Turka Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor'u 4-2 yendi

Turka Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor'u 4-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etti. Erokspor'un gollerini Mikail Okyar, Faye ve Zeqiri atarken Mardin 1969 Spor'un sayıları Nafican Yardımcı ve Wilks'ten geldi; Eray Korkmaz da kendi kalesine gol attı.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Burak Kamalak, Salih Burak Demirel, Demirhan Emir
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç (Dk. 58 Zeqiri), Janvier, Faye, Mikail Okyar (Dk. 58 Recep Niyaz), Kanga (Dk. 58 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Erkan Kaş)
Mardin 1969 Spor : Erce Kardeşler, Eray Korkmaz (Dk. 83 Osman Yıldırım), Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Adem Kabak, Alhassan, Denizhan Taşkan (Dk. 46 Wilks), Denic (Dk. 46 Emre Taşdemir), Dimitrov, Kayode
Goller: Dk. 6 Mikail Okyar, Dk. 39 Eray Korkmaz (Kendi kalesine), Dk. 77 Faye, Dk. 90 Zeqiri (Turka Esenler Erokspor), Dk. 34 Nafican Yardımcı, Dk. 51 Wilks ( Mardin 1969 Spor )
Sarı kartlar: Dk. 28 Burak Çoban, Dk. 56 Faye, Dk. 85 Ferhat Yazgan, Dk. 90 Furkan Orak, Dk. 90 Zeqiri (Turka Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Turka Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etti.