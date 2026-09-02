Yüzmede tesisleşme başarıyı getirdi

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türk yüzmesinin son gelişiminde tesisleşmenin önemli rol oynadığını söyledi.

Son dönemde elde edilen başarıları değerlendirerek genç bir milli takım kadrosu oluşturduklarını anlatan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Oyunları'nda 2'si altın olmak üzere 7 madalya kazandıklarını ve geleceğe dair umutlarının arttığını dile getirdi.

Altyapı çalışmalarına değinen Erkan Yalçın, Türkiye'nin birçok iline ulaştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Altyapıda 72 il üzerinden kura çektik. 7972 sporcu. Bu rekor bir sayıdır. Altyapımız güçlü bir şekilde geliyor. Bunun sebebi tesisleşmedir. Bunun sebebi antrenör kitlesine daha geniş açılarda eğitime önem vermemizdir. Tesislerimiz bütün Türkiye'ye sirayet etmiş durumda. Bu konuda en büyük liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Sayın Bakanımızın vizyonuyla beraber bugün bu noktalardayız. Ciddi bir tesisleşme var ve bunlar halihazırda da devam ediyor. İstanbul'daki bir tesisimiz bitmek üzere. İnşallah Avrupa Oyunları'na eşlik edecek. Bununla beraber Ümraniye'deki tesisimiz halihazırda devam ediyor. Ankara'da Anıttepe'deki yüzme havuzunu bu senenin sonunda veya 2027'nin başında bakanlığımız açmayı hedefliyor. Ülkemizin geneline yayılarak bir altyapı oluşturuyoruz. Buradaki asıl sıkıntımız gençlerin devamlılığını sağlayabilmek."

Türk yüzmesinin gelişiminin yurt dışında da takdir topladığını belirten Yalçın, " Türkiye, Avrupa ve dünya toplantılarında sürekli gündem oluyor ve konuşuluyor. Bu gündem olan ana maddemiz tesisleşmedir ve sporcularımızın gelişimidir. Yüzmenin Türkiye'de böyle bir noktaya gelmesidir. Türkiye'nin her noktasında havuzumuz var. Bunlar sporcunun ya da ve çocukların spora yönelmesini sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başlatıldı. Bu proje tam hız devam ediyor. Dünyada bunun öncüsü biziz. Avrupa ve dünya yüzmesi bunu örnek alıyor. Geleceğimizi garanti altına almamız gerekiyor. Her zaman söylediğim bir söz var. Piramidin alt tarafı dolu olursa geleceğe güvenle bakabilirsiniz. Amacımız piramidin altını doldurmaktır." diye konuştu.

Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası değerlendirmesi

20. Akdeniz Oyunları'nda 7 madalya (2 altın, 2 gümüş, 3 bronz) kazandıklarını hatırlatan Erkan Yalçın, Avrupa Şampiyonası'nda da genç sporcularla yer aldıklarını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na önemli sporcularından yoksun katıldıklarını dile getiren Yalçın, şunları aktardı:

"Gençlerin geleceğe dair verdiği mesajlardan son derece mutluyuz. Defne (Kurt) güzel bir sonuç aldı. Bir gümüş ve bir altını var. Gümüş madalya aslında Alman puanına göre hesaplandı. Bir yanlışlık vardı. Bununla da ilgili itirazımızı yaptık ama sonucun değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü o günkü yarışmaydı ama bundan sonraki yarışmalar için de bu bir öngörü ve önlem oldu. İnşallah bundan sonra Defne'den kendisine yakışır şekilde altın madalyaları bekliyoruz. Güzel bir Akdeniz Oyunları geçirdik. Hedefimiz 10 madalyaydı ama 7 madalyayla kaldık. Buradaki en güzel enstantane Emre (Sakçı) ile Nusrat'ın (Allahverdi) aynı anda madalyaya yüzmesi. Kıl payı madalyalar kaçırdık. 25 tane finalimiz var. Çünkü Avrupa hemen hemen oradaydı. 26 ülke var. Geleceğe dair umutlarımız her geçen gün daha da artıyor. Türkiye Yüzyılı çerçevesinde bize düşen ne varsa en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz."

Olimpiyat hazırlıkları

Erkan Yalçın, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "Kuzey Tunçelli ABD'de hocasıyla çalışmalarına devam ediyor. Bununla beraber olimpiyata aday olan sporcularımızın hepsi yurt dışındalar. Burada olanlar da çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Şu an itibarıyla sezonumuz kapanmış durumda. 1 Ekim'de açılacak. İnşallah aynı hassasiyet ve aynı disiplinle çalışmalarına devam edecekler. Los Angeles'ta geniş ve güçlü bir kadroyla, en iyi şekilde ülkemizi temsil edecek şekilde bulunacağız. Ülkemize yakışır şekilde orada temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk yüzmesindeki genç sporcuların elde ettiği başarıların daha fazla görünür olması gerektiğini belirten Yalçın, sporcuların yanı sıra antrenör, hakem, veli ve tesis çalışanlarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA