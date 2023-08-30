Türk Yıldızları ve Jandarma'nın gösterisi nefes kesti
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümü kapsamında Türk Yıldızları ve Jandarma'nın gösteri uçuşu nefesleri kesti. Türk Yıldızları gökyüzünde kalp şekli çizdi, Jandarma'nın 'üzüm salkımı' gösterisi de ilgiyle izlendi.
TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Zafertepe Çalköy'de 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümü kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları ve Jandarma'nın 'Üzüm Salkımı' gösterisi nefesleri kesti. Jet seslerinin yankılandığı Kütahya semalarında Türk Yıldızları gökyüzünde kalp şekli çizdi. Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin 'üzüm salkımı' gösterisi de ilgiyle izlendi.
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Spor