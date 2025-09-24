Haberler

Türk Yıldızları'ndan Büyük Başarı: NATO Days'te 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülü

Türk Yıldızları'ndan Büyük Başarı: NATO Days'te 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, NATO Days organizasyonunda 18 ülkeden 21 gösteri ekibi arasında 'En İyi Gösteri Uçuşu' ödülünü kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

TÜRK Yıldızları Akrobasi Timi'nin, NATO Days organizasyonunda 'En İyi Gösteri Uçuşu' ödülünü kazandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 18 ülkeden 21 gösteri ekibinin katıldığı NATO Days organizasyonunda 'En İyi Gösteri Uçuşu' ödülünü kazandı. Şanlı bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandıran Türk Yıldızları Akrobasi Timimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.