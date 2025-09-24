Türk Yıldızları'ndan Büyük Başarı: NATO Days'te 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülü

TÜRK Yıldızları Akrobasi Timi'nin, NATO Days organizasyonunda 'En İyi Gösteri Uçuşu' ödülünü kazandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 18 ülkeden 21 gösteri ekibinin katıldığı NATO Days organizasyonunda 'En İyi Gösteri Uçuşu' ödülünü kazandı. Şanlı bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandıran Türk Yıldızları Akrobasi Timimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.