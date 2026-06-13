Dünya Kupası'nın açılış seremonilerinde Türk imzası

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış seremonilerinde canlı yayın yapımcısı olarak görev alan Erol Filiz, hem Türk ekiplerle hem de UEFA nezdindeki ekiplerle kazandığı tecrübenin kendisini Dünya Kupası'na taşıdığını söyledi.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan ABD-Paraguay mücadelesi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filiz; Meksika, Kanada ve ABD'de yapılan açılış seremonilerinin yayın yapımcısı ve koordinatörü olduğunu belirtti.

3 ülkede ekiplerle koordineli çalışarak ilerlediklerinin altını çizen Erol Filiz, tüm açılış seremonilerini en iyi şekilde aktarmak için çabaladıklarının altını çizdi.

Meksika, Kanada ve ABD'de yapılan açılış seremonilerinin tüm Kuzey Amerika'yı kapsayacak şekilde planlandığını dile getiren Filiz, "Dünya Kupası'nın altın rengindeki topu Meksika'dan Toronto'ya gidip oradan Los Angeles'a geliyor. Bundan sonraki seremonimiz de 4 Temmuz'da ABD'nin kurtuluş gününün 250 yılında Philadelphia'da olacak. Son olarak da bu altın top New York'taki finale gidecek ve seremoniler tamamlanacak." diye konuştu.

Kendisinin seremonilerden sorumlu ekiple hareket ettiğini söyleyen Filiz, "Bu serüven aslında geçen yıl Kulüpler Dünya Kupası'nda başladı. Buraya kadar geldik. Yaklaşık 4 aydır FIFA'yla koordineli halde çalışıyoruz, 10 gündür de sahadayız. Hem burada hem Kanada hem de Meksika'da çalışmaları yürüttük. Bu 10 günlük çabamızın da karşılığını burada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Los Angeles'ın kapsayıcılığı burayı öne çıkardı"

ABD'nin kurtuluş günün 250. yılının Dünya Kupası'na denk geldiğini belirten Erol Filiz, daha önce yapılan görkemli seremonileri bu kez stadyumun içine taşıyacaklarını söyledi.

Philadelphia Stadı'nda yapılacak organizasyonda ana temanın ABD olacağını ancak Kanada ve Meksika'dan da öğeler bulunacağını sözlerine ekleyen Filiz, seremonilerin New York'taki finalle tamamlanacağını yineledi.

Amerika Birleşik Devletleri eyaleti Kaliforniya'nın çok büyük bir ekonomiye sahip olduğunun altını çizen Filiz, "Bunda sanatın ve Hollywood'un bütçelerinin etkisi var. Los Angeles'ın açılış seremonisine seçilmesinin sebebi, buranın çok kapsayıcı olması. Dünyanın her yerinden ve ABD içinden çok fazla göç alan bir yer. Los Angeles'ın kapsayıcılığı burayı öne çıkardı. Direktörlerin yaptığı çalışma bunu öne çıkarmak içindi. 3 boyutlu bir dünya içinde 2 boyutlu bir dünya oluşturacağız. Bu kara kalem dünya herkese erişebilecek. Sanatın ve turnuvanın kapsayıcılığını dünyaya göstereceğiz." açıklamasını yaptı.

Ekiplerle çok iyi dostluklar kurduğunun altını çizen Filiz, şöyle devam etti:

"Yayın ekiplerinin birçoğu Avrupa'dan geliyor, Katar'da çalışan isimler var. Hepsiyle akşamları futbol konuşuyoruz. ABD'li meslektaşlarımızın da futbola ilgisi günden güne artıyor. Bizim grup özelinde konuşuyoruz onlarla, herkes Türkiye ve ABD'yi favori olarak görüyor. Rekabeti biz de bekliyoruz ama milli takımımızın başarılı olup grubu lider tamamlamasını istiyoruz." diye konuştu.

"Daha önce böyle bir taraftar grubuyla denk gelmediler"

D Grubu'ndaki son maçta ABD ile Türkiye'nin Los Angeles'ta karşı karşıya gelmesiyle ilgili konuşan Filiz, görev yaptığı süre boyunca ABD'li meslektaşlarına A Milli Futbol Takımı'yla ilgili bilgiler verdiğini belirtti.

Arkadaşlarının tamamının ABD'nin ev sahipliği avantajıyla tribünlerin tamamını Amerikan vatandaşlarının dolduracağını düşünmesine karşın, kendisinin verdiği bilgilerin ardından arkadaşlarının düşüncesinin değiştiğini söyleyen Filiz, "Ben birçoğuna Türklerin Amerika'nın her yerinden buraya akın edeceğini, stadyumun kıpkırmızı olacağını ve marşlarımızın net şekilde duyulacağını söyledim. Çok şaşırdılar. Daha önce böyle bir taraftar grubuyla denk gelmediler. Çok denk bir taraftar yoğunluğu olacak diye düşünüyorum. Maç sırasında burada olamayacağım ama umarım bunu televizyondan izleyip kırmızı-beyazımızı burada görürüm." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında da konuşan Filiz, şunları söyledi:

"Buraya gelmeden önce Avrupa Ligi finalinde görev almıştım, daha önce İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde de görev yapmıştım. Hem Türk hem de UEFA nezdindeki arkadaşlarımızla kazandığımız tecrübelerle buraya geldik, o tecrübeleri buraya taşıdık. Buradaki tecrübelerimiz de 2032 için çok önemli. Türkiye ve İtalya ortaklığı olması, iki Akdeniz ülkesinin olması, UEFA'nın hem futbol hem de yayıncılıkta lokomotif olması bizim için çok önemli. Türkiye'nin turnuvaya, turnuvanın da Türkiye'ye çok şey katacağını düşünüyorum."